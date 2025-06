Kayla Harrison relembra primeiro treino com Amanda Nunes: "Ela me deu uma surra"

Ao que tudo indica, Kayla Harrison e Amanda Nunes medirão forças na próxima rodada em uma superluta que coloca em disputa o cinturão peso-galo (61 kg) feminino do UFC. E se os fãs de MMA anseiam por saber quem levará a melhor no octógono mais famoso do mundo, as partes envolvidas no confronto sabem como era a rotina de treinos no tatame, quando ainda eram companheiras de equipe na 'American Top Team'. Bicampeã olímpica de judô, a americana relembrou como foi seu primeiro 'sparring' com a 'Leoa'.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', Kayla ativou o 'modo sincerão' e admitiu que levou a pior contra a brasileira em seu início na 'ATT'. Em contrapartida, a atual campeã do UFC frisa que, à época, sequer havia competido profissionalmente no MMA profissional. Hoje, já com 20 combates no cartel, a americana ainda deixa uma pulga atrás da orelha dos fãs, ao sugerir que a primeira sessão de treino com a 'Leoa' teria sido interrompida por uma das atletas, ainda no segundo round. O motivo da pausa e quem teria a solicitado Harrison manteve em segredo, ao menos por ora.

"Sim, já pensava (em lutar com ela desde o primeiro dia). Já imaginava (risos). Fui lá para visitar, fui para Jersey e Vegas e depois vim aqui (na ATT) conhecer e fiz um sparring com ela, na verdade. No segundo dia já treinei com ela (Amanda Nunes). E logo após disso já pensei: 'É isso, é para cá que eu virei'. Foi bom (o treino), ela me deu uma surra. Mas uma de nós parou após dois rounds. Não pensava: 'Vou lutar com ela agora'. E sim algo tipo: 'Essa é a melhor do mundo, é ela aqui'. E se você quiser ser a melhor, você tem que treinar com os melhores. Então virei para cá. Eu nem tinha lutado (MMA) ainda. Eu só treinava há alguns meses. Não sei (porque paramos após dois rounds)", relatou a judoca.

Americana surge como favorita

Apesar de aparentemente verídico, o relato de Kayla vai contra o que o mercado enxerga para o possível combate. Isto porque Amanda Nunes abriu como zebra para o duelo contra a americana, que despontou com ligeiro favoritismo nas principais casas de apostas. Ex-companheiras de equipe na 'American Top Team', Harrison e a 'Leoa' irão transferir a rivalidade de outrora nos tatames para o octógono mais famoso do mundo. Agora resta saber quem levará a melhor quando todos os holofotes estiverem voltados para as duas estrelas do MMA feminino.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok