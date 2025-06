Kane marca, mas Inglaterra toma virada de Senegal em amistoso

De virada, a Inglaterra perdeu para Senegal por 3 a 1 nesta terça-feira, em partida amistosa. Harry Kane marcou pelo time da casa no City Ground, enquanto Sarr e Diarra anotaram pela seleção africana.

Ambas as seleções voltam a campo na data Fifa de setembro. A Inglaterra recebe Andorra pela quinta rodada das Eliminatórias, no dia 6. Já Senegal recebe o Sudão no primeiro dia do mês, também pela seletiva para a Copa do Mundo.

O jogo

Com apenas sete minutos de jogo, Gordon aproveitou uma sobra e finalizou para o gol defendido por Mendy, que espalmou para o meio da pequena área. Harry Kane se adiantou e empurrou a bola para o fundo das redes.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Nicolas Jackson conseguiu alcançar a bola perto da linha de fundo e tocou para o meio da área. Ismaila Sarr se antecipou a Kyle Walker e deixou tudo igual.

Aos 17 minutos da segunda etapa, Koulibaly lançou com categoria para Diarra, que dominou e arrancou. Já dentro da área inglesa, ele bateu cruzado para virar o placar.

Aos 38 minutos da etapa complementar, Bellingham até marcou o que seria o gol de empate dos britânicos, mas, após revisão no VAR, o lance acabou anulado por falta na origem.

Nove minutos depois, já nos acréscimos, Camara puxou um contra-ataque e cruzou para Sabaly sacramentar a vitória de Senegal em pleno City Ground.