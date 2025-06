Kaio Pantaleão aparece no BID e está liberado para jogar pelo Botafogo

Reforço do Botafogo, o zagueiro Kaio Pantaleão teve a sua documentação regularizada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O nome do atleta apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) nesta terça-feira e, portanto, ele está livre para defender o clube carioca.

Kaio Pantaleão foi contratado junto ao Krasnodar, da Rússia. O atleta assinou um contrato de três anos e permanece no Glorioso até junho de 2028.

Kaio Pantaleão começou nas categorias de base da Ferroviária. Depois, teve passagens pelo Athletico-PR e Santa Clara-POR. O zagueiro estava no Krasnodar desde julho de 2019, somando 118 partidas, três gols e duas assistências.

No Glorioso, Kaio Pantaleão vai disputar posição com Bastos, Alexander Barbosa, Jair e David Ricardo.

Botafogo no Mundial de Clubes

O Botafogo estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de junho, domingo, às 23 horas (de Brasília), quando enfrenta o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, no Lumen Field, em Seattle. Depois, parte para os desafios diante de europeus: PSG e Atlético de Madrid.