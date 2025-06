Já classificado, Japão goleia a Indonésia pelas Eliminatórias Asiáticas

O Japão recebeu a Indonésia, nesta terça-feira, pela décima rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. No Panasonic Stadium, a seleção japonesa goleou por 6 a 0, com gols de Daichi Kamada (dois), Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Shuto Machino e Mao Hosoya.

Com o resultado, o Japão, já garantido na próxima edição da Copa do Mundo, encerra sua participação nas Eliminatórias Asiáticas na liderança do grupo C, com 23 pontos conquistados. Por outro lado, a Indonésia fica na 4ª posição da chave, com 12 pontos, e vai disputar a quarta fase da competição.

A seleção japonesa volta a campo no dia 8 de julho, terça-feira, às 7h24 (de Brasília), quando recebe Hong Kong, pela primeira rodada da Copa do Leste Asiático, no Yongin Citizen Sports Park. A Indonésia vai disputar a quarta fase das Eliminatórias Asiáticas e ainda tem chance de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026.

?? | ?? Japan 6??-0?? Indonesia ?? Samurai Blue cap off their Group C campaign with style, goals and panache!#AsianQualifiers | #JPNvIDN pic.twitter.com/RiiXFAmJKg ? #AsianQualifiers (@afcasiancup) June 10, 2025

O Japão abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Em jogada pelo lado esquerdo, Shunsuke Mito cruzou na cabeça de Daichi Kamada, que desviou para o fundo do gol. Quatro minutos depois, novamente pela esquerda, Shuto Machino foi até a linha de fundo e cruzou para Takefusa Kubo marcar o segundo.

Aos 51 minutos, Daichi Kamada recebeu de Kubo, invadiu a área, limpou dois marcadores e tocou por cobertura na saída do goleiro para anotar um golaço, seu segundo na partida e o terceiro dos japoneses.

No segundo tempo, Machino recebeu na ponta esquerda e levantou a bola na segunda trave. Ryoya Morishita apareceu livre e bateu de primeira para anotar o quarto gol do Japão, aos dez minutos. Na sequência, após troca de passes na entrada da área, Kubo levantou para Machino, que saiu na cara do gol e marcou o quinto, aos 13.

Por fim, mais uma vez pelo lado esquerdo, Kota Tawaratsumida arrancou e cruzou. A bola ficou viva na área e sobrou para Mao Hosoya. O atacante mandou para o fundo das redes e fechou a goleada do Japão, aos 35 minutos.