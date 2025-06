Internacional anuncia a contratação do paraguaio Alan Benítez

O Internacional anunciou, hoje (10), a chegada do lateral direito Alan Benítez. O paraguaio, de 31 anos, assinou um pré-contrato com o Colorado até dezembro de 2026 e vai estar disponível a partir do dia 1º de julho.

O que aconteceu

Revelado pelas categorias do Libertad-PAR, Alan Benítez tem passagens por Rubio Ñu-PAR, Benfica B-POR, Olimpia-PAR, Cerro Porteño-PAR e Minnesota United-EUA. O lateral direito estava em sua segunda passagem pelo Cerro Porteño desde julho de 2023.

Na temporada atual, o paraguaio disputou 25 jogos, marcou três gols e deu cinco assistências.

Ao longo da carreira, Alan Benítez venceu dois títulos do Campeonato Paraguaio Apertura (2014 e 2017), com o Libertad, e foi tricampeão do Campeonato Paraguai Clausura (2014, 2020 e 2021), defendendo as cores de Libertad, Olimpia e Cerro Porteño, respectivamente.

Alan Benítez chega para reforçar o Internacional nas fases decisivas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, além da sequência do Campeonato Brasileiro.

14º colocado no Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, o Colorado encara o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil e o Flamengo nas oitavas de final da Copa Libertadores.

O Internacional volta a campo nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), quando visita o Atlético-MG, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. O Galo ocupa a 9ª posição, com 17 pontos conquistados.

O reforço paraguaio só poderá fazer sua estreia na retomada do Brasileirão, após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes.