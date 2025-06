Inglaterra leva virada, tem gol anulado no fim e perde para Senegal em casa

Do UOL, em São Paulo

Senegal surpreendeu e venceu a Inglaterra de virada por 3 a 1, hoje, no amistoso internacional disputado no estádio City Ground, em Nottingham.

Kane abriu o placar para a Inglaterra. Sarr empatou ainda no primeiro tempo, e Diarra e Sabaly viraram na etapa final.

Bellingham teve gol anulado. O camisa 10 entrou durante o segundo tempo, foi às redes já depois dos 40 minutos, quando o jogo ainda estava 2 a 1, mas o tento foi anulado por toque no braço de Colwill no lance.

A partida foi o reencontro entre as seleções após as oitavas da Copa do Mundo de 2022. Naquela ocasião, os ingleses venceram os senegaleses por 3 a 0.

A derrota quebrou uma sequência de seis vitórias consecutivas da Inglaterra. Por outro lado, Senegal chegou ao 16° jogo seguido sem perder.

A Inglaterra volta a campo no dia 6 de setembro, quando enfrentará Andorra, às 13h (de Brasília), em casa, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Senegal volta a jogar em 2 de agosto, quando encara o Congo, às 12h, pela Copa das Nações Africanas.

Como foi o jogo

A Inglaterra foi a campo com: Henderson; Walker, Chalobah, Colwill e Lewis-Skelly; Rice, Gallagher e Eze; Gordon, Saka e Kane. O Senegal teve como titulares: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf; Gueye, Diarra e Camara; Sarr, Ndiaye e Jackson.

A Inglaterra saiu na frente em vacilo da defesa senegalesa. Aos nove, os ingleses pressionaram, e a defesa rival entregou. Gordon recebeu dentro da área e chutou. Mendy defendeu, mas Kane ficou com a sobra e completou.

Senegal insistiu e conseguiu o empate. A seleção visitante não se abalou com o gol sofrido e pressionou a Inglaterra. Henderson salvou os ingleses em chutes de Sarr e Gueye, mas nada pôde fazer aos 39, quando Jackson recebeu pela direita, acreditou, evitou a saída e serviu Sarr, que só completou.

A virada veio no segundo tempo. Koulibaly encontrou Diarra pela direita, em velocidade. O atacante invadiu a área pela direita e, mesmo sem ângulo, mandou entre as pernas de Henderson para virar o jogo para os visitantes.

A Inglaterra martelou pelo empate e parou em um velho conhecido. O segundo gol senegalês lançou os ingleses de vez para o ataque. Gibbs-White e Saka ficaram muito perto de empatarem o jogo, mas pararam em milagres do goleiro Mendy, que atuou por anos no futebol inglês defendendo o Chelsea.

O final do jogo teve gol inglês anulado. Após cobrança de escanteio, Colwill subiu, a bola pegou no braço e sobrou para Bellingham. O camisa 10 marcou, mas a árbitra foi chamada no VAR para avaliar o toque de braço e anulou o tento.

Senegal fechou a conta nos acréscimos. Em contra-ataque rápido, Sabaly recebeu cara a cara com Henderson, já dentro da área, e não perdoou.