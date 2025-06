Ímola é retirada do calendário da F1 em 2026; corrida em São Paulo está confirmada para novembro

Por Alan Baldwin

(Reuters) - A Fórmula 1 terá duas corridas na Espanha na próxima temporada, com o novo circuito de rua de Madri fazendo sua estreia em setembro, e Ímola, na Itália, saindo do calendário de 24 etapas, anunciaram a F1 e a FIA nesta terça-feira.

O Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, será novamente a abertura da temporada, em 8 de março, com o circuito de Xangai, na China, sediando a segunda prova uma semana depois, enquanto o esporte entra em uma nova era de motores, com a Cadillac também chegando como a 11ª equipe.

O Japão será a terceira corrida em 29 de março, enquanto a corrida em São Paulo está confirmada para 8 de novembro.

Mônaco será a primeira etapa europeia, em 7 de junho, trocando de data com o Canadá, cuja corrida em Montreal foi transferida para 24 de maio, seguindo-se a Miami, em 3 de maio.

O Canadá, que este ano coincide com a corrida de resistência 24 Horas de Le Mans, agora deve coincidir com as 500 Milhas de Indianápolis.

O calendário foi organizado para criar um fluxo geográfico mais eficiente, o que, segundo a Fórmula 1, proporcionará eficiências significativas de frete e ajudará no impulso de sustentabilidade do esporte.

Veja o calendário da F1:

8 de março - Austrália, Melbourne

15 de março - China, Xangai

29 de março - Japão, Suzuka

12 de abril - Barein, Sakhir

19 de abril - Arábia Saudita, Jeddah

3 de maio - Estados Unidos, Miami

24 de maio - Canadá, Montreal

7 de junho - Mônaco

14 de junho - Espanha, Barcelona

28 de junho - Áustria, Spielberg

5 de julho - Reino Unido, Silverstone

19 de julho - Bélgica, Spa-Francorchamps

26 de julho - Hungria, Budapeste

23 de agosto - Holanda, Zandvoort

6 de setembro - Itália, Monza

13 de setembro - Espanha, Madri

27 de setembro - Azerbaijão, Baku

11 de outubro - Cingapura

25 de outubro - Estados Unidos, Austin

1º de novembro - México, Cidade do México

8 de novembro - Brasil, São Paulo

21 de novembro - Estados Unidos, Las Vegas

29 de novembro - Catar

6 de dezembro - Abu Dhabi