Há quase quatro meses sem marcar, Talles Magno vive maior jejum pelo Corinthians

O atacante Talles Magno, terceiro principal artilheiro do Corinthians no ano, vive seu maior jejum de gols pelo clube. O atleta não balanças as redes há quase quatro meses.

A última vez que Talles Magno marcou um gol ocorreu no dia 15 de fevereiro. Na ocasião, o atacante marcou um dos tentos do Timão no empate com a Portuguesa, por 2 a 2, pela fase inicial do Campeonato Paulista.

A série sem marcar é a maior do jogador pelo Corinthians. Em 2024, seu primeiro ano no clube alvinegro, o jogador chegou a ficar 14 jogos sem balançar as redes, o que era, até este ano, o jejum mais longo.

O jogador viveu boa fase no início da temporada. Além do gol contra a Lusa, ele já havia ido às redes quatro vezes anteriormente e se postou como o artilheiro do Timão no ano.

No entanto, após o duelo contra a Portuguesa, Talles Magno não guardou mais nenhum gol. Desde o último tento, o atacante disputou 22 partidas, nas quais contribuiu com três assistências, mas não encontrou o caminho da rede. Além disso, caiu para o posto de terceiro principal goleador da equipe, já que Yuri Alberto e Memphis Depay o ultrapassaram no quesito.

Apesar de não marcar, Talles Magno segue entrando em campo com frequência. Prova disso é que o atacante é o quarto jogador do elenco corintiano com mais jogos na temporada (31), atrás apenas de Carrillo, Yuri Alberto e Ángel Romero.

O atleta de 22 anos tem a chance de espantar a seca nesta quinta-feira, quando o Timão visita o Grêmio. Para este jogo, o atacante pode ganhar uma chance como titular. Isso porque Yuri Alberto (lesionado) segue como baixa, e Memphis, à serviço da Holanda, deve retornar apenas na quarta-feira, sendo dúvida.