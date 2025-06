Guardiola leva para o City dois ex-membros da comissão técnica de Klopp no Liverpool

Após uma temporada com apenas o modesto título da Supercopa da Inglaterra, Pep Guardiola resolveu fazer mudanças em sua comissão técnica. E contratou dois membros da antiga equipe de Jürgen Klopp, seu maior rival no futebol inglês nos últimos anos, no comando do Liverpool.

O maior reforço é Pepijn Lijnders, ex-braço direito do alemão durante os principais anos de Klopp no clube inglês. O holandês deixou o Liverpool após a saída do treinador e passou a primeira metade da última temporada como técnico do Salzburg, sem sucesso. Foi demitido em dezembro. No City, Lijnders será o principal assistente de Guardiola.

O outro reforço é o português James French, que vem diretamente do Liverpool para ser o novo técnico de jogadas ensaiadas do rival. Ele encerrou, assim, uma passagem de 13 anos por Anfield, durante os quais trabalhou como analista de dados.

"Pepijn e James acumularam uma enorme experiência trabalhando em suas funções individuais nos últimos anos", disse Hugo Viana, novo diretor de futebol do City. "O talento deles, a dedicação, a ética de trabalho e o comprometimento total estão totalmente alinhados com os valores que sustentam a forma como Pep quer que o futebol seja jogado."

Lijnders e French se juntarão ao City antes do início do Mundial de Clubes da Fifa, que começa no sábado.