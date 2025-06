São Paulo receberá corrida de abertura da 'maior temporada' da Fórmula E

Do UOL, em São Paulo

A Fórmula E definiu São Paulo como a cidade que receberá a abertura da temporada 2025/26 da categoria.

O que aconteceu

A prova será realizada no dia 6 de dezembro de 2025. O local será o mesmo das últimas passagens da categoria pelo Brasil: o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

Esta será a segunda temporada consecutiva com primeira largada em São Paulo. A edição passada também teve início em solo paulista. No geral, esta será a quarta vez que carros da modalidade correm no Brasil.

Começar a temporada em São Paulo traz uma energia incrível para o campeonato, e estamos orgulhosos de trabalhar em estreita colaboração com a Prefeitura de São Paulo e a SPTuris, cuja colaboração e compromisso têm sido essenciais para moldar um evento verdadeiramente de classe mundial. Mal podemos esperar para voltar a correr no icônico Sambódromo do Anhembi.

Margot Mc Millen, Diretora de Cidades-Sede da Fórmula E

Temos a honra de receber mais uma prova de abertura da temporada da Fórmula E, corrida de carros elétricos que reforça o compromisso da Prefeitura de São Paulo com o meio ambiente e a sustentabilidade. Na edição de 2024-25 tivemos quase 43% de pessoas de fora da capital, mostrando a importância de trazer atividades que atraem público preocupado com temas tão importantes e que movimentam a capital.

Gustavo Pires, Presidente da SPTuris

A temporada será a maior da história da Fórmula E. Ao todo, ela terá 18 etapas em 12 lugares diferentes e será realizada entre dezembro de 2025 e agosto de 2026.

Etapas da Fórmula E em 2025/26