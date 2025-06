Flamengo acusa Estrela Amadora de manobra para adiar pagamento de dívida; clube português se defende

O Flamengo divulgou, nesta terça-feira, uma nota oficial em que acusa o Estrela Amadora, de Portugal, de recorrer a manobras jurídicas para adiar o pagamento de uma dívida de mais de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14,5 milhões), referente às transferências dos jogadores Igor Jesus Lima e André Luiz Inácio da Silva. Segundo o clube carioca, o valor já foi reconhecido em decisões da Fifa, incluindo uma condenação formal em abril, com prazo de 45 dias para quitação. Na sequência, os portugueses se defenderam ao afirmarem que o Rubro-Negro e Bap, seu presidente, "parecem considerar-se acima da lei".

Os jogadores em questão foram vendidos ao Estrela em 2024: Igor Jesus por 2 milhões de euros e André Luiz por 500 mil euros. No entanto, ambos já deixaram o clube português. Igor está atualmente no Los Angeles FC (EUA), enquanto André Luiz foi transferido ao Rio Ave, também de Portugal. Segundo o Flamengo, nenhuma parcela das negociações foi paga e um novo processo foi aberto para cobrar valores também sobre as revendas.

Por fim, o Flamengo reiterou que "apresentou todas as evidências que comprovam a dívida, incluindo faturas enviadas e confirmadas pelo Estrela Amadora" e que seguirá atuando nas instâncias competentes "para garantir integralmente seus direitos reconhecidos na decisão proferida pela FIFA". Já o Estrela afirma que continuará confiando no processo legal e aguardará a decisão definitiva do CAS.

Confira o comunicado completo emitido pelo Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Estrela Amadora, de Portugal, tem adotado medidas com o claro intuito de postergar o pagamento dos valores devidos pelas transferências dos atletas Igor Jesus Lima e André Luiz Inácio da Silva. Mesmo após diversas decisões favoráveis ao Flamengo na FIFA, incluindo condenação formal em abril, com prazo de 45 dias para a quitação de mais de €2,5 milhões acrescidos de juros e multa, o clube português segue inadimplente.

No último dia 5 de junho, o Estrela Amadora recorreu ao CAS (Corte Arbitral do Esporte), através de recurso de Apelação, única e exclusivamente com o intuito de postergar o prazo para pagamento dos valores devidos ao Flamengo, uma vez que o recurso suspende temporariamente o prazo final para pagamento, originalmente fixado para 29 de junho.

O Flamengo repudia a utilização de mecanismos jurídicos com o único objetivo de evitar o cumprimento de obrigações já reconhecidas e formalizadas, prática que favorece os maus pagadores. O clube reitera que apresentou todas as evidências que comprovam a dívida, incluindo faturas enviadas e confirmadas pelo Estrela Amadora, e seguirá atuando nas instâncias competentes para garantir integralmente seus direitos reconhecidos na decisão proferida pela FIFA"

Veja a nota do Estrela Amadora

"O presidente do Flamengo e o próprio clube parecem considerar-se acima da lei. Na ótica dele, os clubes não deveriam recorrer aos mecanismos legais que têm ao seu dispor para defender os seus interesses. Em contraste, aqui em Portugal, no Estrela da Amadora, acreditamos na justiça e no respeito pelas instituições.

Não colocamos os nossos interesses pessoais acima da justiça desportiva, nem utilizamos antigos parceiros como instrumentos de manobra para disputas políticas internas.

No Estrela da Amadora, não estamos focados em eleições nem em guerras de bastidores. Trabalhamos com seriedade, dentro de campo e fora dele, e assumimos as nossas responsabilidades com profissionalismo.

Confiamos que a justiça fará o seu trabalho, e aceitaremos a sua decisão sem recorrer à pressão pública ou à manipulação mediática, como infelizmente tem sido prática recorrente do atual presidente do Flamengo. Essa postura pouco dignifica a imagem de um clube que, até há pouco tempo, era respeitado internacionalmente"