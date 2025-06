Ferj acelera definição do novo Carioca com 10 datas

Do UOL, no Rio de Janeiro

Diante da confirmação da CBF de redução do número de datas dos estaduais em 2026, a Ferj acelerou o processo e vai definir o novo formato do Carioca já nesta semana.

O conselho arbitral — que reúne os clubes da elite do estadual — acontecerá na manhã de quarta-feira.

O plano é aprovar um formato com 10 datas. Até este ano, o Carioca usava 15.

Pelo edital de convocação, ideia já é também sortear a tabela. Não está prevista uma redução no número de participantes — atualmente, são 12 times.

A Ferj tem uma fórmula preferida. Mas quer ouvir os clubes para bater o martelo.

Uma data a menos do que a CBF prometeu

O plano do presidente da Ferj, Rubens Lopes, é usar uma data a menos do que o presidente da CBF, Samir Xaud, prometeu no seu discurso de posse para os estaduais no calendário do ano que vem. Ele citou 11 datas.

O entendimento na Ferj é que vale mais a pena adotar logo um torneio mais curto — e com menos jogos sem importância — do que sustentar um formato mais longo.

A realidade é que os grandes do Rio já colocavam times sub-20 nas primeiras quatro, cinco rodadas do estadual.

No caso do Botafogo, o desprezo com o estadual nos últimos anos envolveu até a presença de um técnico interino.

A Ferj normalmente faz o arbitral entre outubro e novembro. Mas resolveu antecipar e muito a discussão, com cerca de sete meses para o início do campeonato.

A Ferj quer a renovação do contrato de transmissão com a Globo para TV aberta. Em 2025, a emissora voltou a transmitir o Carioca. O vínculo com a Band, no entanto, terminou.

Resolver logo a fórmula do estadual para 2026 em diante é uma sinalização de que os dirigentes do Rio querem vender as propriedades comerciais do campeonato com antecedência.

A redução dos estaduais foi o caminho encontrado para um ano de calendário apertado. A temporada 2025 vai terminar em 22 de dezembro, o que afeta férias e pré-temporada do ano seguinte.

Além disso, 2026 será o ano da primeira Copa do Mundo com 48 seleções, com duração maior do que as edições anteriores. Isso também aumenta o tempo de paralisação dos torneios nacionais.

A CBF discute como fará para encaixar os ajustes necessários. Entre os estaduais, quem mais vai ter que cortar na pele é o Paulistão, que usa 16 datas no calendário.