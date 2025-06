Felipe Anderson titular? 3 zagueiros? Como Palmeiras deve jogar no Mundial

Na Live do Palmeiras, Danilo Lavieri e Paulo Massini debateram como o time deve entrar em campo no Mundial de Clubes para exibir o melhor desempenho possível. Os comentaristas concordam que a formação com três zagueiros é a que tem funcionado melhor em 2025.

O Palmeiras estreia no Mundial no próximo domingo (15), quando encara o Porto, pelo Grupo A da competição. Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA) completam a chave.

Massini: Flamengo e Palmeiras têm alguma chance

O esquema tático seria o 3-4-3. Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Martínez, Ríos e Piquerez; Estêvão, Paulinho e Vitor Roque. Esse seria o meu time para enfrentar o Porto. [...] O que me intriga é o que acontece com Paulinho e Felipe Anderson, que não conseguem jogar. Era para eles estarem decidindo jogos para o Palmeiras.

Paulo Massini

Lavieri: Palmeiras jogou melhor em 2025 com três zagueiros

Eu faria um time muito parecido, mas com uma troca: o Felipe Anderson no lugar do Allan, mas em um time parecido com o do Massini. Acho que os melhores momentos de futebol do Palmeiras foram nesse modelo, com Felipe Anderson e Estêvão revezando na direita, o Giay apoiando quando precisava. Por enquanto, acho o melhor modelo.

Danilo Lavieri

