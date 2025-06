Felipe Anderson projeta estreia no Mundial de Clubes e destaca força do Palmeiras

Adversário do Porto na estreia pelo Mundial de Clubes, o Palmeiras realizou seu primeiro treinamento nos Estados Unidos nesta terça-feira. Ainda com oito desfalques, o elenco trabalhou no campo da Universidade da Carolina do Norte e avançou na preparação para a sua estreia pela competição. Ex-atleta da equipe portuguesa, Felipe Anderson projetou o embate e destacou a força com que o Verdão chega.

"Já enfrentei o Porto pela Lazio depois de ter saído de lá e novamente nos encontraremos agora pelo Palmeiras. Eu creio que será um jogo muito difícil, porque o Porto é uma equipe muito tradicional, uma equipe muito grande também. Será um jogo de dois times que são acostumados a vencer, dois times que vão buscar a vitória o tempo todo. Respeitaremos muito o Porto e buscaremos de todas as maneiras a vitória, que é o espírito do Palmeiras. Vai ser um prazer também rever alguns amigos que ainda estão lá", disse.

Emprestado pelo West Ham, Felipe Anderson teve uma passagem apagada no Porto. Em seu período lá, sofreu com lesões e falta de sequência. Ele fez apenas dez jogos, com uma assistência. No ano seguinte, voltou à equipe inglesa e foi rapidamente negociado com a Lazio, clube de onde o Verdão o comprou.

O camisa sete do Verdão se recuperou de um edema na coxa direita e estará à disposição do técnico Abel Ferreira para a disputa do Mundial. Na atual temporada, o meia-atacante disputou 19 jogos, sendo 11 como titular, e contribuiu com uma assistência.

"Estar em uma competição assim, com todos esses grandes clubes, e o Palmeiras chegando com toda essa força, é uma honra. Nós viemos com a expectativa lá em cima, ansiosos para o primeiro jogo, para estrear na competição, mas muito confiantes e focados no trabalho que está sendo feito e nos preparando a cada dia", continuou.

O Palmeiras estreia na Copa de Mundo de Clubes neste domingo, às 19h (de Brasília), contra o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No Grupo A da competição, o time brasileiro ainda enfrentará na primeira fase o Al Ahly, do Egito, e o anfitrião Inter Miami, do argentino Lionel Messi.