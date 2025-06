Ex-campeão do UFC aconselha Kayla Harrison a evitar luta com Amanda Nunes: "Péssima ideia"

No último sábado (7), Kayla Harrison desbancou Julianna Peña e conquistou o cinturão peso-galo (61 kg) do Ultimate. E seu primeiro ato como nova campeã da categoria foi convocar Amanda Nunes ao octógono e formalizar um desafio. A superluta contra a 'Leoa', entretanto, pode não ser uma boa ideia para a judoca bicampeã olímpica. Ao menos é desta maneira que pensa Demetrious Johnson.

Através de um vídeo divulgado em seu próprio canal do 'Youtube', o ex-campeão peso-mosca (57 kg) do UFC aconselhou Kayla a evitar um confronto direto contra Amanda. Mesmo há cerca de dois anos parada após anunciar sua aposentadoria, a brasileira possui um lastro consideravelmente maior no MMA do que a americana. Tal experiência e maior poder de adaptação à modalidade podem ser cruciais caso Nunes e Harrison de fato entrem em rota de colisão na próxima rodada.

"Se eu fosse a Kayla Harrison, eu me aposentaria do esporte. Não lute contra a Amanda Nunes. Kayla Harrison está desafiando a Amanda Nunes, acho uma péssima ideia. Sim, a Kayla é campeã mundial, mas quando você olha para quem a Amanda Nunes já enfrentou e quem a Kayla lutou, não tem comparação. Você tinha Ronda Rousey, Miesha Tate, Cat Zingano, Germaine de Randamie, Valentina Shevchenko. Só o conjunto de talentos que a Amanda já enfrentou supera tudo o que a Kayla fez em toda sua carreira. A Amanda não precisa sair da aposentadoria. Acho que o que está incentivando ela a voltar é provavelmente o quão fácil essa luta pode ser. Elas treinaram juntas. Ela tem que derrubar a Amanda, que não é uma mulher pequena. Ela é grande e forte", opinou 'DJ'.

Análise do campeão se opõe às 'odds'

Apesar de razoável, a análise de Demetrious vai contra o que o mercado enxerga para o possível combate. Isto porque Amanda Nunes abriu como zebra para o duelo contra Harrison, que despontou com ligeiro favoritismo nas principais casas de apostas. Ex-companheiras de equipe na 'American Top Team', Kayla e a 'Leoa' irão transferir a rivalidade de outrora nos tatames para o octógono mais famoso do mundo. Agora resta saber quem levará a melhor quando todos os holofotes estiverem voltados para as duas estrelas do MMA feminino.

