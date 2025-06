Estreia na Copa do Mundo de Clubes desafia retrospecto do Palmeiras contra equipes portuguesas

A fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes coloca no caminho do Palmeiras dois adversários inéditos: Porto (POR) e Inter Miami (EUA), e um já conhecido: Al-Ahly (EGI). A estreia do Verdão será contra o time português, no domingo, a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Para estrear com o pé direito no torneio, o Palmeiras desafia o retrospecto contra equipes portuguesas. Em toda história, o Palmeiras só enfrentou um time português: o Benfica, rival do Porto. São três duelos, com duas derrotas e um empate.

O primeiro embate foi em 1955, pelo Torneio Charles Miller, com vitória do Benfica por 2 a 1. Dois anos depois, os times se enfrentaram em um amistoso, com triunfo português por 3 a 0. Por último, em 1971, Benfica e Palmeiras empataram por 1 a 1. Todos os duelos foram disputados no Estádio do Pacaembu.

Se por um lado o Porto é um rival inédito para o clube, não é para a comissão técnica do Palmeiras. Abel Ferreira já enfrentou o time do norte de Portugal em seis oportunidades, todas as vezes sob comando do Braga, de Portugal. Foram cinco derrotas e um empate.

O primeiro confronto aconteceu em 2017, com vitória da equipe do Estádio do Dragão por 1 a 0. O último foi em 2 de abril de 2019, quando as equipes empataram em 1 a 1, pela semifinal da Taça de Portugal. Apesar. O resultado classificou o Porto à final da competição.

Multicampeão pelo Palmeiras, Abel Ferreira busca também mudar esse retrospecto pessoal. Essa será a terceira vez que o treinador comanda o Verdão em uma disputa de Mundial. As outras duas, porém, foram em formatos diferentes. O Verdão classificou-se para essa Copa do Mundo de Clubes devido ao título da Libertadores de 2021.

Os outros jogos da fase de grupos do Verdão serão no dia 19 e 23 de junho, contra Al-Ahly e Inter Miami. O torneio tem duração entre o dia 14 de junho e 13 de julho.