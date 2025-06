Estádio em que Fla jogará no Mundial já teve 100 presos em celas de verdade

Do UOL, no Rio de Janeiro

Os jogos do Flamengo na fase de grupo da Copa do Mundo de Clubes serão disputados em estádios construídos para o futebol americano e que contam com histórias curiosas, que vão desde um "7 a 1 do bem" para o Brasil até mesmo um período onde existia uma cadeia dentro do local.

Celas dentro do estádio

Dois dos três jogos do Rubro-Negro acontecerão no Lincoln Financial Field, estádio do Philadelphia Eagles, tradicional equipe da NFL: a estreia, contra o Espérance, da Tunísia, no dia 16; e diante do Chelsea, dia 20.

Antes chamado de Veterans Stadium, ele foi reconstruído e modernizado no início dos anos 2000.

Foto do Veterans Stadium em 1971; estádio norte-americano abrigava uma cadeia Imagem: Getty Images

A grande curiosidade de sua versão antiga era que ele possuía uma cadeia. Ela era conhecida como "Eagles Court" e possuía quatro celas que eram usadas para prender torcedores agressivos ou bêbados durante os jogos.

A delegacia do Veterans Stadium tornou-se folclore: ela chegou a prender até 100 pessoas por jogo nos anos 90.

Seu símbolo mais famoso era uma placa com os "10 Mandamentos do Torcedor", incluindo um que dizia: "Não lançarás cerveja no cabeça do vizinho". Hoje, a placa está exposta no modernizado estádio como uma peça histórica.

Agora como Lincoln Financial Field, a "Eagles Court" não existe mais. Ela foi trocada por um Centro de Comando Integrado, formado por equipes de segurança, polícia e paramédicos. As pessoas agressivas ou em grave violação das regras são contidas em salas de segurança, sem grades ou celas, até a chegada da polícia municipal. A prioridade é expulsar infratores do estádio, não mantê-los presos no local.

A capacidade atual do Lincoln Financial Field é de cerca de 69 mil pessoas. Porém, para a Copa do Mundo de Clubes, ele precisou passar por adaptações, retirando algumas fileiras de cadeiras para se adequar ao tamanho de campo padrão exigido pela Fifa.

Houve também a troca de gramado, que será híbrida com 95% de grama natural e 5% sintética.

Há mais de 170 suítes de luxo. O local também conta com áreas VIP, como a Eagle One Club e a Founders Club, com serviços gourmet e vista privilegiada.

O '7 a 1 do bem' em Orlando

Camping World Stadium, em Orlando: estádio que receberá terceiro jogo do Fla já foi palco de Copa do Mundo e de um 7 a 1 a favor do Brasil Imagem: Reprodução

O Fla fecha sua participação na fase de grupos dia 24, contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando. Ele é um estádio multiuso conhecido por sediar eventos variados como futebol americano universitário, futebol (soccer), shows e lutas de wrestling.

Ele também foi palco de um "7 a 1 do bem" para a seleção brasileira, quando ainda era chamado de "Citrus Bowl". O acontecimento ocorreu em 2016, dois anos após o traumático resultado para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.

O jogo em questão foi bem menos glamouroso: contra o Haiti, pela Copa América Centenário, quando o Brasil venceu os haitianos por 7 a 1 com um hat trick de Philippe Coutinho, dois de Renato Augusto, um de Gabigol e outro de Lucas Lima.

Sua capacidade atual é de cerca de 60 mil pessoas, expansível para 65 mil em eventos especiais. Ele recebeu cinco jogos na Copa do Mundo de 1994.

O Camping World Stadium conta com 82 suítes corporativas e oito de luxo. Além disso, há também áreas vips como o "Orlando City SC Club", para partidas do time de futebol; e o "Champions Club", que é um lounge com buffet e open bar.