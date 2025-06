Erro em postagem do Chelsea causa polêmica com o Flamengo

O Chelsea causou um sentimento de controvérsia entre torcedores e admiradores do Flamengo. O motivo: o erro em uma postagem nas redes sociais em relação à Copa do Mundo de Clubes, justamente no jogo contra a equipe carioca.

O time inglês trocou o adversário de seu segundo compromisso no torneio. Ao invés de colocar o Flamengo, o Chelsea citou o América do México como seu rival. O detalhe: a equipe mexicana não irá disputar o torneio nos Estados Unidos.

A postagem causou uma reação do próprio Flamengo. "Acho que vocês esqueceram de alguém", rebateu o Rubro-Negro nas redes sociais.

Muitos torcedores brasileiros também demonstraram indignação com o erro. Pouco depois, o Chelsea corrigiu a postagem e colocou o Rubro-Negro carioca como seu segundo rival no Mundial.

Chelsea x Flamengo: data e horário

Chelsea e Flamengo se enfrentam no dia 20 de junho, às 15 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.