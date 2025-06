Entra Jorginho, sai Gerson: Flamengo ganha com mudança no elenco?

O Flamengo terá o reforço de Jorginho já no Mundial de Clubes, mas o torneio também deve marcar a despedida de Gerson, que tem a saída encaminhada para o Zenit (RUS). No Cartão Vermelho, José Trajano e Rodrigo Mattos opinaram se é possível ver a mudança no time como uma troca para o restante da temporada.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na próxima segunda (16), às 22h (de Brasília), contra o Espérance (TUN). As equipes estão no Grupo D, que ainda conta com Chelsea (ING) E LAFC (EUA).

Trajano: Gerson é a cara do Flamengo há algum tempo

O ideal seria ter os dois: tem muita competição, muita gente machucada. O Jorginho joga um ou dois jogos, o De La Cruz se machuca muito. [...] Mas chegar o Jorginho e ir embora o Gerson é muito ruim para o Flamengo. O Gerson é a cara do Flamengo nos últimos tempos. [...] Vai fazer falta.

José Trajano

Mattos: Flamengo sai perdendo

Se pensar só na troca Jorginho x Gerson, é prejuízo para o Flamengo. O Jorginho é bom jogador, já foi um dos melhores do mundo, mas é outra posição, o Gerson joga em outra posição, é uma das referências do clube, capitão, tem liderança lá dentro, talvez o principal pilar do time. Tem que remontar o time todo.

Rodrigo Mattos

