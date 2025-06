Emprestado pelo Corinthians, Alex Santana chega ao Grêmio: "Não pensei duas vezes"

Nesta terça-feira, o volante Alex Santana foi anunciado como reforço do Grêmio. Emprestado pelo Corinthians, o atleta falou com empolgação sobre o novo clube.

"É um time grande, um time que sempre quis (jogar). Meu cunhado, meu sogro, são todos gremistas. A hora que pintou a oportunidade, não pensei duas vezes e vim para cá. Falei para ele (empresário) dar andamento na negociação", declarou.

ENTREVISTA EXCLUSIVA! ?? A GrêmioTV acompanhou de perto o primeiro dia do Alex Santana no Imortal. O #ReforçoTricolor garantiu: vem pra ajudar e dar o máximo em campo, sempre contando com a força da torcida! pic.twitter.com/0cjJ2QJufY ? Grêmio FBPA (@Gremio) June 10, 2025

Com contrato válido até o final de 2025, Alex Santana chega ao Grêmio após onze meses atuando pelo Corinthians. No time alvinegro, não conseguiu conquistar a titularidade, mas fez parte do elenco campeão do Paulista 2025.

"Está sendo bem legal! Tudo que é novo, nós vamos nos adaptando. O grupo me acolheu muito bem. Conversei com o Kannemann, com o Braithwaite e todos me receberam bem. Agora, espero ajudar da melhor maneira possível", disse Alex Santana.

Fase do Grêmio

Com quatro jogos de invencibilidade na temporada, a equipe de Mano Menezes está na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. O Tricolor ainda segue vivo na Copa Sul-Americana e enfrentará o Alianza Lima nos playoffs das oitavas de final.

O Grêmio volta a campo nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), quando recebe o Corinthians, na Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.