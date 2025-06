Em apresentação, Huijsen exalta Real Madrid e promete entrega

O Real Madrid promoveu a apresentação de Dean Huijsen nesta terça-feira. O zagueiro foi a primeira contratação do clube para o Mundial de Clubes e para a próxima temporada. Com apenas 20 anos, o espanhol relatou ser um sonho integrar o elenco madridista.

"É o melhor dia da minha vida. É um sonho estar aqui e vou dar tudo pela equipe. Em relação às propostas de outras equipes, para mim o Real Madrid é o melhor clube do mundo e não há nenhuma outra equipe que seja semelhante", afirmou.

Além da chegada de Huijsen, ex-Bournemouth, o Real também teve uma alteração na área técnica. Xabi Alonso tomou o lugar de Carlo Ancelotti e assumiu a posição de técnico do clube. O zagueiro falou sobre uma conversa que teve com o treinador espanhol.

"Conversamos um pouco sobre o que ele espera de mim. Acho que serão anos ótimos. Penso que me encaixo muito bem no futebol que Xabi quer jogar. Vou tentar contribuir o máximo que puder e ficarei feliz em ajudar", declarou.

Ídolo Madridista

Com contrato até 2030, o defensor também revelou se inspirar em Sérgio Ramos, ídolo espanhol e do Real Madrid, com quatro títulos da Champions League e uma Copa do Mundo no currículo.

"Ele me enviou uma mensagem no dia em que minha contratação foi oficializada. Ele é meu ídolo, o melhor zagueiro da história. Vou levar comigo todos os seus ensinamentos, ele é o zagueiro mais completo. Minha primeira lembrança é a final da Décima (Final da Liga dos Campeões de 2014), quando ele marcou um gol no último minuto dos acréscimos. Eu tinha nove anos", concluiu.

Huijsen já pode estrear pelo Real Madrid na próxima partida da equipe, válida pela Copa do Mundo de Clubes. Os espanhóis estreiam na competição diante do Al-Hilal, na próxima quarta-feira (18), no Hard Rock Stadium, às 16h (de Brasília).