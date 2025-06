Dorival Jr. ajusta parte tática em penúltimo treino do Corinthians para encarar o Grêmio

Na manhã desta terça-feira, ainda desfalcado em função da data Fifa, o Corinthians realizou seu penúltimo treino preparatório para a partida contra o Grêmio, válida pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior focou em ajustes táticos visando o duelo.

Os jogadores iniciaram o dia com uma ativação física na academia do CT Dr. Joaquim Grava e, em seguida, rumaram ao Campo 1 para o aquecimento. Já no Campo 2, Dorival comandou um trabalho tático de organização defensiva e ofensiva, concluindo com um enfrentamento também focado na parte tática. Por fim, houve ainda um complemento de cobranças de falta com alguns atletas.

Como tem sido costume durante a data Fifa, alguns garotos da base completaram as atividades desta terça-feira. Foram eles: os goleiros Arthur Borghi (2007) e Nícollas Siqueira (2007); os meio-campistas Bahia (2006) e Dieguinho (2007); e o atacante Kauê Furquim (2009).

Em meio à data Fifa, Dorival seguiu sem poder contar com Hugo Souza (Brasil), Memphis Depay (Holanda), Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Carrillo (Peru) e Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20), que estão a serviço de suas seleções.

Yuri Alberto (fratura na vértebra L1, à direita, na região lombar) e Raniele (lesão muscular na posterior da coxa esquerda), por sua vez, seguem em tratamento de suas respectivas lesões.

O elenco do Corinthians fecha a preparação para o jogo contra o Grêmio na tarde desta quarta-feira e, depois viaja a Porto Alegre. O duelo acontece nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O Corinthians vai em busca a vitória de olho em subir na tabela do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Timão ocupa a 11ª posição, com 15 pontos, mesma pontuação do próprio Grêmio, 12º colocado.