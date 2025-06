Desafio de Diniz: acabar com fase terrível do Vasco como visitante

O Vasco terá mais um desafio para acabar com uma incômoda série negativa como visitante. Nesta quinta-feira, o time carioca enfrenta o São Paulo, no estádio do Morumbis, pelo Brasileirão 2025.

Fora de casa, o Vasco soma 10 jogos seguidos sem vitória. O último triunfo aconteceu há mais de três meses, no dia 5 de março, diante do Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.

Depois dessa partida, o Vasco teve 2 empates e 8 derrotas fora de casa, em compromissos do próprio Campeonato Carioca, Brasileirão 2025 e Copa Sul-Americana.

Vasco no Brasileirão: fragilidade fora

Na competição nacional, o Vasco tem aproveitamento nulo como visitante. Foram 5 jogos como visitante no Brasileirão, com 5 derrotas - somente o clube carioca e o Juventude não somaram pontos fora de casa.

A última lembrança na capital paulista também não é positiva. No dia 5 de abril, o Vasco acabou derrotado pelo Corinthians, na Neo Química Arena, por 3 a 0.