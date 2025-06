De olho no Vasco, São Paulo busca manter invencibilidade contra Diniz no Morumbis

Nesta quinta-feira, o São Paulo receberá o Vasco de Diniz, pela 12ª rodada do Brasileirão. O confronto ganha contornos especiais, já que o Tricolor nunca perdeu para seu ex-técnico dentro do Morumbis.

Nos três encontros realizados no estádio são-paulino, foram dois triunfos e um empate. O primeiro resultado positivo ocorreu em 2014, quando o Tricolor venceu o Audax por 4 a 0. Em 2015, o time paulista repetiu o placar contra o mesmo adversário.

Já em 2018, apesar de uma eliminação para o Athletico-PR na quarta rodada da Copa do Brasil por 4 a 3 no agregado, o Tricolor ficou no empate por 2 a 2 no jogo de volta, realizado no Morumbis e, assim, manteve a invencibilidade contra o treinador.

Demitido do cargo de treinador do São Paulo em fevereiro de 2021, Fernando Diniz esteve à frente do Tricolor por um ano e quatro meses, somando 75 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas.

Agora contra o ex-treinador, o São Paulo, atualmente em 13º, com 12 pontos, tenta se recuperar no Brasileirão. Nos últimos 11 jogos pela competição nacional, o time conquistou apenas duas vitórias.

Veja os três jogos do São Paulo contra Fernando Diniz:

06/03/2014 - São Paulo 4 x 0 Audax

21/02/2015 - São Paulo 4 x 0 Audax

19/04/2018 - São Paulo 2 x 2 Athletico-PR