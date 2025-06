De olho em duelo pelo Brasileiro, Corinthians busca manter tabu contra o Grêmio

O Corinthians visita o Grêmio nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o Timão busca manter um tabu de quase sete anos contra o time gaúcho.

A equipe alvinegra não sabe o que é perder para o Tricolor desde 2018. No dia 2 de dezembro daquele ano, o clube de Itaquera perdeu de 1 a 0 para os gremistas, em jogo válido pela última rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio. O atacante Jael marcou o único gol da partida.

Após o duelo, o Corinthians nunca mais perdeu para o Grêmio. Foram 12 jogos entre as equipes nos últimos anos, com três vitórias alvinegras, nove empates e nenhum triunfo do time tricolor.

Foco no confronto de quinta-feira! ??? Confira como foi a segunda-feira do elenco alvinegro visando a partida pelo Brasileirão! ? Assista ao vídeo completo na Corinthians TV ?? https://t.co/xlOcc6h2av#VaiCorinthians pic.twitter.com/XWIKbLEi8o ? Corinthians (@Corinthians) June 9, 2025

A última vez que os times se encontraram terminou com vitória corintiana. No dia 8 de dezembro do ano passado, o Corinthians visitou o Grêmio e venceu por 3 a 0, com gols de Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay.

Os comandados de Dorival Júnior buscam a vitória para subir na tabela e se distanciar do próprio adversário desta quinta. O Timão ocupa a 11ª posição, com 15 pontos conquistados, mesma pontuação do Grêmio. A bola rola para o jogo a partir das 20h (de Brasília).

O Corinthians não entra em campo desde o dia 1º deste mês, quando ficou no 0 a 0 com o Vitória, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileiro.