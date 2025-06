Corinthians tenta evitar pior série de resultados do ano antes de pausa para Copa do Mundo de Clubes

O Corinthians inicia a semana com um objetivo: tentar evitar o que pode ser a sua pior série de resultados da temporada. O Timão entra em campo nesta quinta-feira para fazer o que será o seu último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

Após o fim da pausa para a data Fifa, o Corinthians mede forças contra o Grêmio nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians entrou na pausa para o futebol de seleções com uma série negativa não só de desempenho, mas também de resultados. O Timão vem de três jogos sem vencer (dois empates e uma derrota) e já igualou a sua pior sequência neste ano.

Os comandados de Dorival Júnior empataram sem gols com o Atlético-MG, fora de casa, pelo Brasileirão. Depois, perderam para o Huracán-ARG, por 1 a 0, na Argentina, e foram eliminados da Sul-Americana. Por fim, empataram em 0 a 0 contra o Vitória, em plena Neo Química Arena, pela Série A.

Dessa forma, se tropeçar contra o Grêmio, o Timão atingirá sua pior sequência de resultados da temporada, algo que a comissão técnica tenta evitar, justamente para poder trabalhar com maior tranquilidade na pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

A oscilação do Corinthians na temporada é tamanha que o clube passou por uma sequência negativa também no último mês. A equipe alvinegra também havia passado três jogos sem vencer, o que culminou na demissão do ex-técnico Ramón Díaz.

Na ocasião, no início de abril, o Corinthians de Ramón e Emiliano perdeu para Fluminense (na Arena) e para Palmeiras (em Barueri), e empatou com o América de Cali na Colômbia.

Preparação intensificada

Para tentar evitar que um novo tropeça aconteça diante do Grêmio, o Corinthians intensificou as atividades durante a data Fifa. O Timão treinou por quatro dias na primeira semana de atividades e focou tanto na preparação física como nos trabalhos táticos.

Agora, o Corinthians se reapresenta nesta segunda-feira para intensificar e finalizar a preparação para o embate contra o Grêmio. Fato é que o técnico Dorival Júnior precisará encontrar soluções para substituir dois jogadores titulares: Yuri Alberto e Raniele.

Yuri Alberto (fratura na vértebra L1, à direita, da coluna) e Raniele (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) estão entregues ao departamento médico, assim como o meio-campista André Carrillon(lesão no músculo posterior da coxa esquerda), que está com a seleção do Peru.

Por outro lado, o Alvinegro ganhou um reforço durante a pausa para a data Fifa. O zagueiro Gustavo Henrique iniciou o processo de transição física. O defensor, entretanto, ainda não é presença certa no jogo desta quinta-feira.