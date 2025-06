Corinthians inaugura canal de denúncia que deveria funcionar desde janeiro

O Corinthians lançará no dia 18 deste mês um canal de denúncias contra assédio.

O que aconteceu

O lançamento ocorrerá após aval de Osmar Stábile, presidente em exercício. O projeto é encabeçado pelo atual assessor jurídico da diretoria em exercício, Leonardo Pantaleão, em parceria com o Compliance do clube e a Ouvidoria Digital.

As denúncias poderão envolver casos que aconteçam em qualquer dependência que pertença ao Corinthians: Parque São Jorge, Neo Química Arena e CT Dr. Joaquim Grava.

Os registros poderão ser feitos por diversos canais como, por exemplo, internet, ligação telefônica e WhatsApp.

O contrato para a criação do canal de denúncias foi assinado em janeiro por Augusto Melo. Mesmo com a assinatura do presidente afastado e o pagamento de algumas parcelas, ele não havia saído do papel nos últimos meses.

Um dia antes do lançamento oficial o clube vai promover uma palestra no Memorial que abordará o tema do assédio no ambiente de trabalho.