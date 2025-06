Corinthians inscreve atacante de 16 anos no Brasileirão

O Corinthians ganhou uma novidade 'caseira' para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Timão inscreveu o garoto Kauê Furquim, de apenas 16 anos, na competição nacional.

Com isso, ele fica à disposição do técnico Dorival Júnior. Devidamente inscrito, o garoto pode, inclusive, ser relacionado para o duelo desta quinta-feira, contra o Grêmio. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada da Série A.

Nascido em 2009, Kauê Furquim tem treinado junto ao elenco profissional desde a última quinta-feira. Ele passou a integrar as atividades com o time de cima em meio à data Fifa.

Furquim é um ponta de velocidade, posição considerada carente no elenco. Do atual elenco, apenas Talles Magno, que está na reta final do empréstimo, exerce a função. Romero e Memphis Depay já foram improvisados pelos lados do campo.

Valeu, Alex Santana! ?? O meio-campista foi emprestado ao Grêmio até o final da temporada e mandou um recado à Fiel.#VaiCorinthians pic.twitter.com/MbeCuk2s3G ? Corinthians (@Corinthians) June 10, 2025

Pelo sub-17 alvinegro, Kauê Furquim soma oito partidas nesta temporada. O jovem de 16 anos tem contrato profissional válido até março de 2028.

Outros nomes que também integram os treinos do profissional nesta data Fifa, como Bahia, Dieguinho, Gui Negão, Cadu e Guilherme Gama, já foram inscritos pelo Corinthians no Brasileirão.

O prazo para inscrever novos jogadores na Série A se encerra no dia 12 de setembro. Até o momento, a equipe conta com 45 atletas inscritos no torneio nacional.