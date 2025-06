Com superluta entre campeões, Netflix transmite estreia de Dana White como promotor de boxe

Nesta terça-feira (10), os fãs da nobre arte receberam uma notícia e tanto. Afinal de contas, a aguardada superluta entre os campeões Saúl 'Canelo' Álvarez e Terence Crawford teve seus detalhes definidos oficialmente. O confronto, que marca a estreia de Dana White como promotor de boxe, será disputado no dia 13 de setembro, em Las Vegas (EUA). Outra grande novidade é que o duelo entre os verdadeiros astros do ringue será transmitido ao vivo, sem custos adicionais e globalmente pela gigante do streaming Netflix.

Para chegar a um evento de tal magnitude, esforços de muitas partes precisaram ser somados. Sendo assim, o combate que coloca em jogo todos os títulos mundiais dos super médios (76,2 kg) será promovido em conjunto por Dana White, Turki Alalshikh, Ministro, Conselheiro Real e presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita (GEA), e também pela 'Sela' - conglomerado de entretenimento saudita com experiência na promoção de grandes eventos da modalidade.

"Turki quer fazer as maiores lutas que os fãs querem assistir no boxe e essa é a minha área. Você está brincando que a primeira luta de boxe que eu vou promover será Canelo vs Crawford? É literalmente uma luta única na vida. Ao vivo no sábado, dia 13 de setembro, com transmissão global da Netflix. Dois dos maiores pugilistas do esporte irão se encontrar em uma luta histórica em Las Vegas", exaltou o Dana, presidente do UFC, através de um comunicado enviado à imprensa.

Turnê promocional

Além do canhão de audiência que a Netflix trará para o combate, o evento também será promovido ao longo do mês de junho com uma espécie de turnê, com direito a três paradas. No dia 20, Canelo e Crawford viajam até Riad, na Arábia Saudita, para conversarem com a imprensa. O mesmo será feito nos dias 22 e 27, em Nova York (EUA) e Las Vegas (EUA, respectivamente. Animados com a superluta, o pugilista mexicano e boxeador americano projetaram como será a disputa.

"Estou muito feliz de fazer história novamente, dessa vez em um card da 'Riyadh Season', que será transmitido na Netflix. No dia 13 de setembro, estarei pronto para mostrar mais uma vez que sou o melhor lutador do mundo peso-por-peso", projetou Canelo, via comunicado enviado à imprensa, assim como seu adversário.

"Meu cartel perfeito fala por si só. Sou o melhor lutador do mundo e não importa o adversário ou a categoria de peso, eu sempre termino no topo. No dia 13 de setembro, a minha mão será erguida novamente enquanto o mundo observa à grandeza", previu Crawford, invicto nos ringues.

Campeão mundial em quatro categorias de peso diferentes e dono de um cartel irretocável de 41-0 no boxe, Terence Crawford terá um desafio e tanto pela frente. Afinal de contas, o americano terá que subir duas categorias de peso para desafiar Canelo, visto que sua última luta foi disputada na divisão dos super meio-médios (69,8 kg), enquanto seu próximo adversário reina soberano atualmente entre os super médios (76,2 kg). Dois dos maiores astros em atividade nos ringues, os competidores terão uma chance de ouro para ampliarem ainda mais seus respectivos legados na nobre arte.

