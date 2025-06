Brasil sub-20 goleia Coreia do Sul com gols de atacantes de Palmeiras e Santos

Na manhã desta terça-feira, a seleção brasileira sub-20 encarou a Coreia do Sul em amistoso. No Estádio 30 de Junho, no Egito, o Brasil goleou por 4 a 0, com gols de Rayan Lucas, Luighi, Deivid Washington e Gustavo Prado.

Assim, a seleção brasileira sub-20 encerrou a Data Fifa com uma vitória em três jogos. Antes, o Brasil tinha ficado no empate com a Islândia (0 a 0) e a Arábia Saudita (1 a 1). Por outro lado, a equipe sul-coreana já tinha sido derrotada pela Colômbia (1 a 0) antes do revés para os brasileiros.

As duas seleções voltam a campo para a disputa da Copa do Mundo sub-20, entre os meses de setembro e outubro, no Chile. A Seleção Brasileira estreia contra o México no dia 28 de setembro, domingo, no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago. A Coreia do Sul encara a Ucrânia no dia 27, sábado, no Estádio Elías Figueroa Brander, em Valparaíso.

A Seleção Brasileira abriu o placar com Rayan Lucas, do Flamengo, aos 25 minutos do primeiro tempo. Luighi, do Palmeiras, ampliou aos 45.

Na segunda etapa, Deivid Washington, do Santos, e Gustavo Prado, do Internacional, também balançaram as redes, aos nove e 40 minutos respectivamente.