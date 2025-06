Com gol de Arrascaeta, Uruguai bate Venezuela e encaminha classificação à Copa do Mundo

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 16ª rodada das Eliminatórias, o Uruguai recebeu a Venezuela no Centenario, venceu por 2 a 0 e encaminhou sua classificação direta à próxima edição da Copa do Mundo. Rodrigo Aguirre e Arrascaeta balançaram as redes para os mandantes.

Com o triunfo, o Uruguai chegou aos 24 pontos, agora na terceira colocação, colou no vice-líder Equador (24) e encaminhou sua classificação direta à Copa do Mundo 2026. Para que isso ocorra sem depender de outros resultados, os uruguaios precisam de apenas um empate nos próximos dois jogos. Do outro lado, com a derrota, a Venezuela permaneceu com 18 unidades, na sétima posição.

O Uruguai retorna aos gramados apenas no dia nove de setembro, quando recebe o Peru. No mesmo dia, a Venezuela visita a Argentina. Ambos os duelos, que serão válidos pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias, ainda não possuem local e horário definidos.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo Uruguai, aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda de Mathías Olivera, Rodrigo Aguirre se antecipou ao marcador na segunda trave e desviou de cabeça para marcar.

Aos três minutos da etapa complementar, o Uruguai aumentou a diferença com Arrascaeta. Ao aproveitar bola roubada por Bentancur na intermediária, o atleta do Flamengo ajeitou para a perna direita e arrematou cruzado, no ângulo esquerdo do goleiro Romo, que nada pôde fazer.