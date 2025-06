Com doblete e recorde de Memphis, Holanda atropela Malta pelas Eliminatórias

Nesta terça-feira, com direito a recorde de Memphis Depay, atacante do Corinthians, a Holanda atropelou Malta ao vencer por 8 a 0, pela quarta rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O camisa 10 anotou dois gols no triunfo e igualou Van Persie como maior artilheiro da seleção holandesa. Van Dijk, Xavi Simons, Malen (2x), Lang e Van de Ven completaram o placar no Estádio Euroborg.

Com os dois gols marcados contra Malta, Memphis Depay alcançou a marca de 50 bolas na rede em 102 jogos disputados pela Holanda. Ele igualou a marca de Robin Van Persie e passou a dividir o posto de maior goleador da seleção holandesa com o ex-atacante.

Com o resultado, a Holanda assume a liderança do Grupo G, com seis pontos e duas vitórias em dois jogos. Já Malta ocupa a lanterna da chave, com somente um ponto conquistado em quatro partidas.

Agora, as duas seleções voltam a campo apenas na próxima data Fifa, pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias. A Holanda recebe a Polônia no dia 4, às 15h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium, enquanto Malta visita a Lituânia no mesmo dia, às 13h, no Darius and Gir?nas Stadium.

Os gols do jogo

Aos cinco minutos de jogo, Kluivert foi derrubado dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Após revisão no VAR, a penalidade foi confirmada. Memphis cobrou pênalti no canto baixo direito, deslocando o goleiro e abrindo o placar para a Holanda.

Já aos 15 minutos, a Holanda aumentou a vantagem no marcador. Memphis recebeu na entrada da área e chutou forte, sem chances para o goleiro Bonello.

Cinco minutos depois, aos 20 minutos, a Holanda chegou ao terceiro gol sem dificuldades. Van Dijk ficou com a bola na entrada da área e finalizou com força. O goleiro Bonello aceitou e a seleção holandesa abriu 3 a 0.

Foi aos 16 minutos que a Holanda transformou a vitória em goleada. Memphis enfiou linda bola para Xavi Simons dentro da área. O meia finalizou cruzado, rasteiro, e marcou o quarto gol da seleção holandesa no jogo.

Com 28 minutos, a Holanda anotou o quinto gol. Van de Ven recebeu linda enfiada de bola pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para dentro da área. Sozinho, Malen só completou para o fundo das redes. Quatro minutos depois, Malen tocou na pequena área para Lang, que empurrou para o gol e fez o sexto da seleção holandesa.

Já aos 34 minutos, a Holanda não tirou o pé e marcou o sétimo jogo após bela jogada de Malen. O atacante recebeu bom passe de De Jong dentro da área, driblou o primeiro marcador, cortou o segundo e finalizou para o gol, sem chances para o goleiro Bonello. Nos acréscimos, após sobra de bola dentro da área, Van de Ven completou para o gol com uma bonita finalização e fechou a goleada em 8 a 0.

Veja os demais resultados dos jogos das Eliminatórias desta terça-feira: