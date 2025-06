Chelsea comete gafe e troca Flamengo por time que está fora do Mundial

O Chelsea cometeu um engano em publicação nas redes sociais sobre seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O que aconteceu

O time inglês trocou o Flamengo pelo América-MX. O post, feito no início desta manhã, traz informações sobre os rivais e os horários dos jogos dos Blues pelo Grupo D. No entanto, conta com a gafe de ter confundido o Rubro-negro ao citar seu segundo adversário na competição.

O clube mexicano não se classificou para a disputa do Mundial. A equipe, comandada desde 2023 pelo brasileiro André Jardine, não conseguiu ser campeão da Concachampions nos últimos quatro anos, tendo sido vice em 2021 e semifinalista na edição passada.

O América bateu na trave pela última vaga às vésperas do torneio. A equipe enfrentou o Los Angeles FC no início de junho para ver quem herdaria o posto do León, que foi excluído do Mundial por ser do mesmo dono do Pachuca —a Fifa proíbe tal situação. Porém, o América foi derrotado e ficou fora.

Jogos do Chelsea no Mundial