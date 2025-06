Chelsea comete gafe com o Flamengo em post nas redes sociais antes do Mundial de Clubes

O Chelsea cometeu uma gafe com o Flamengo antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Em uma postagem nas redes sociais, o clube inglês mencionou os seus adversários no Mundial, mas trocou o Flamengo pelo América do México, que não irá jogar a competição nos Estados Unidos.

O escudo dos mexicanos foi colocado no lugar dos cariocas em publicação com a data em que a equipe inglesa enfrentará justamente o Flamengo: dia 20 de junho, em duelo que ocorrerá no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Chelsea e Flamengo estão no Grupo D, junto com Espérance-TUN e Los Angeles FC-EUA.

Pouco depois, o Flamengo ironizou a situação também pelas redes sociais. "Acho que vocês esqueceram de alguém", escreveu o clube carioca. O Flamengo também respondeu em espanhol com a frase "Olá, como está?".

O Chelsea apagou a publicação e fez novamente a postagem depois da gafe cometida com a equipe rubro-negra.

O Flamengo irá viajar para os Estados Unidos na noite de quarta-feira. A estreia acontece no dia 16, contra o Espérance, às 22 horas (de Brasília), na Filadélfia.