Pausa do Brasileirão no Mundial: veja datas da última rodada e do retorno

O Campeonato Brasileiro será paralisado por um mês por conta da disputa do Super Mundial de Clubes, que começa no próximo sábado (14).

O que aconteceu

O Brasileirão ainda terá uma rodada antes do Mundial, marcada para esta quinta-feira (12). Os doze times que não participam do torneio da Fifa entram em campo pela 12ª rodada.

Bragantino x Bahia

Vitória x Cruzeiro

Fortaleza x Santos

Grêmio x Corinthians

Atlético-MG x Internacional

São Paulo x Vasco da Gama

Os jogos que envolvem Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os quatro representantes do Brasil na competição internacional, foram adiados. Eles ainda não têm data para acontecer.

Palmeiras x Juventude

Sport x Flamengo

Botafogo x Mirassol

Fluminense x Ceará

O Campeonato Brasileiro está programado para retornar no fim de semana dos dias 12 e 13 de julho, o mesmo da grande decisão do Mundial de Clubes. As datas dos jogos da 13ª rodada (veja abaixo) ainda serão divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Cruzeiro x Grêmio

Flamengo x São Paulo

Corinthians x Bragantino

Vasco x Botafogo

Santos x Palmeiras

Juventude x Sport

Internacional x Vitória

Bahia x Atlético-MG

Fortaleza x Ceará

Mirassol x Fluminense

O Super Mundial de Clubes acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. A fase de grupos termina em 26 de junho, e as oitavas de final começam no dia 28. A grande decisão está marcada para o dia 13 de julho.

Fla pode perder liderança antes do Mundial

Líder com 24 pontos, o Flamengo pode perder (ao menos temporariamente) a liderança em caso de vitórias de Cruzeiro (23) ou Bragantino (23) na quinta-feira. Já o Palmeiras segue para o Mundial com a quarta colocação da tabela, com 22 pontos. O Fluminense é o quinto, com 20, enquanto o Botafogo aparece em sexto, com 18.