Seleção: Neo Química Arena é adaptada para ter mais de 45 mil pessoas

A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, será o palco do duelo entre Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, hoje (10). A partida também marcará a estreia do treinador Carlo Ancelotti em solo brasileiro.

A organização espera receber 45.500 torcedores e realizou algumas modificações no estádio. Todos os ingressos foram comercializados.

O que aconteceu

A casa do Corinthians contará com adaptações específicas para este jogo. A principal mudança envolve a instalação de barreiras de separação entre as torcidas, já que não será um jogo de torcida única. Essas barreiras, embora necessárias, reduzem o campo de visão de alguns assentos próximos, que, por esse motivo, não foram comercializados.

A organização modificou a área técnica, instalando assentos especiais, reservados e isolados para as delegações de Brasil e Paraguai. Os camarotes também foram reformatados, com alterações na capacidade e no formato de atendimento para partidas entre seleções.

A expectativa é de 530 profissionais de imprensa atuando na partida, entre jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos e técnicos. Além da imprensa brasileira e paraguaia, dez outros países terão correspondentes in loco: Emirados Árabes Unidos, China, Itália, Inglaterra, Espanha, França, Suécia, Japão, Suíça e Estados Unidos.