Brasil vence Paraguai com gol de Vini Jr. e confirma classificação para a Copa do Mundo

O Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira, dia do aniversário de 66 anos do técnico Carlo Ancelotti, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O gol do time canarinho foi marcado por Vinícius Júnior.

Com o resultado a Seleção Brasileira, enfim, confirmou a classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, EUA e México, com duas rodadas de antecedência.

Para assegurar a vaga no Mundial, o Brasil precisava vencer o Paraguai nesta terça-feira e contar com uma derrota da Venezuela para o Uruguai, que saiu de campo com o triunfo por 2 a 0.

O Brasil volta a entrar em campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo em setembro, quando enfrentará o Chile, em casa, e, posteriormente, visitará a Bolívia, encerrando sua campanha no torneio.

O jogo

O Brasil foi superior ao Paraguai no primeiro tempo e não quis saber de perder tempo. Logo aos 11 minutos Vinícius Júnior quase abriu o placar após receber cruzamento rasteiro de Matheus Cunha, mas não conseguir chegar a tempo de completar para o fundo das redes. O atacante ainda se esticou todo, dando um carrinho dentro da pequena área, mas o desvio não foi suficiente para marcar o gol.

Mais tarde foi a vez de Martinelli receber de Casemiro na esquerda, levar para a linha de fundo e fazer o cruzamento. Gatito Fernández espalmou, a bola rebateu na defesa e sobrou nas mãos do goleiro paraguaio, que teve de lidar com mais uma chance de perigo da Seleção Brasileira.

Matheus Cunha perde gol feito

Mas, foi aos 34 minutos que o Brasil perdeu a oportunidade mais clara de balançar as redes. Martinelli novamente apareceu bem pela esquerda e cruzou no segundo pau para Matheus Cunha chegar completando de cabeça, dentro da pequena área, mas o atacante não acertou o alvo, levando os torcedores à loucura na Neo Química Arena.

Vini Jr. abre o placar

Só que de tanto insistir, o Brasil foi premiado com o gol instantes antes do intervalo. Aos 43, Raphinha arrancou pela direita e, ao ser travado pela marcação, viu Matheus Cunha acreditar na jogada, ficar com a sobra, invadir a área e cruzar rasteiro para Vinícius Júnior, que, desta vez, não deixou a oportunidade passar e, de carrinho, completou para o fundo das redes, abrindo o placar para o time canarinho.

Segundo tempo

Mais confortável na partida, o Brasil não precisou se expor muito no segundo tempo. Ainda assim, o time comandado por Carlo Ancelotti quase ampliou aos 13 minutos, quando Bruno Guimarães ficou com a sobra após cruzamento da esquerda e decidiu levar na área novamente, desta vez encobrindo o goleiro. Cáceres, entretanto, apareceu para tirar em cima da linha e evitar o gol dos donos da casa.

O Paraguai respondeu pouco depois com Sanabria, que recebeu na entrada da área após Alex Sandro ser desarmado no campo de defesa e bateu para o gol, mas Alisson estava bem posicionado para fazer a defesa.

Mais tarde foi a vez de Raphinha descer pela direita, invadir a área e bater cruzado, rasteiro, exigindo boa defesa de Gatito Fernández em dois tempos. Martinelli quase completou para o fundo das redes no rebote, mas o goleiro paraguaio foi mais rápido para manter a posse da bola.

Ainda deu tempo de Bruno Guimarães também ficar no "quase" no fim do jogo ao receber passe de Raphinha, driblar o marcador dentro da área e bater forte, mas novamente Gatito Fernández apareceu bem para fazer a defesa e evitar uma vitória mais elástica da Seleção Brasileira.

FICHA TÉCNICA



BRASIL 1 X 0 PARAGUAI

Local: Neo Química Arena, em São Paulo



Data: 10 de junho de 2025, terça-feira



Horário: às 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN



Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Juan Soto (VEN)



Cartões amarelos: Vinicius Júnior e Bruno Guimarães (Brasil); Junior Alonso (Paraguai)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 46.014 torcedores



Renda: R$ 12.706.050,00

GOL: Vinicius Júnior, aos 43? do 1ºT (Brasil)

BRASIL: Alisson; Vanderson (Danilo), Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro (Beraldo); Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Martinelli, Vinicius Júnior (Richarlison) e Matheus Cunha (Gerson).



Técnico: Carlo Ancelotti

PARAGUAI: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Júnior Alonso (Sández); Andrés Cubas, Diego Gómez (Ángel Romero), Mathías Villasanti (Bobadilla) e Miguel Almirón (Kaku Romero); Antonio Sanabria (Ávalos) e Julio Enciso.



Técnico: Gustavo Alfaro