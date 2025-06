Brasil se classifica à Copa e reforça estádio do Corinthians como 'talismã'

Do UOL, em São Paulo

A seleção brasileira está classificada à Copa do Mundo de 2026, após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai.

Pela terceira vez consecutiva, o Brasil confirmou a classificação à Copa do Mundo no estádio do Corinthians.

Se o caminho para os Mundiais de 2018 e 2022 foi tranquilo, a campanha para 2026 foi complicada.

Mas o desfecho positivo novamente teve o estádio em São Paulo como palco. E mais uma vez, depois de uma vitória dos paraguaios, como foi na campanha pré-Copa da Rússia. Para carimbar o passaporte ao Qatar, o jogo definitivo foi contra a Colômbia.

Além do Brasil, estão classificadas as seguintes seleções: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Japão, Austrália, Coreia do Sul, Uzbequistão, Irã, Jordânia e Nova Zelândia.

O que tem até o Mundial

Foi o segundo jogo sob o comando do técnico Carlo Ancelotti — a primeira vitória.

O técnico ainda terá dois jogos das Eliminatórias pela frente, contra Chile, em casa, e Bolívia, fora, ambos em setembro.

Em 2025, o Brasil ainda fará quatro amistosos. Dois em outubro e dois em novembro. Além disso, tem data Fifa em março de 2026.

Nesta quarta-feira, falta exatamente um ano para a Copa do Mundo de 2026.