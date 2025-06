Brasil é a 12ª seleção a conseguir vaga na Copa do Mundo; veja todas

O Brasil se tornou a 12ª seleção a conquistar vaga para a Copa do Mundo de 2026.

A vaga chegou

O Brasil conseguiu o seu lugar na Copa do Mundo após vencer o Paraguai por 1 a 0, hoje, em São Paulo. A seleção se classificou com duas rodadas de antecedência para o fim das Eliminatórias.

A classificação hoje teve "ajuda" do Uruguai. Os uruguaios venceram a Venezuela por 2 a 0, em casa, e deixaram os venezuelanos, que hoje estariam na repescagem, sem chances de alcançar o Brasil.

Com a vaga, o Brasil reafirma a escrita: nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. A seleção brasileira participou de todas as edições do torneio, que acontece desde 1930.

A seleção brasileira não foi a única a confirmar a vaga hoje. Mais cedo, a Austrália venceu a Arábia Saudita por 2 a 1, de virada, e foi a última seleção asiática a confirmar uma vaga direta. O Equador também se garantiu no mundial ao empatar, fora de casa, com o Peru.

Restam mais 35 vagas em disputa para a Copa do Mundo do ano que vem. Elas estão divididas entre: Europa (16), África (9), América do Sul (3), América Central, do Norte e Caribe (3), Ásia (2) e repescagem mundial (2).

Quem já está classificado para a Copa?