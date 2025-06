Botafogo anuncia Joaquín Correa, ex-Inter de Milão, para a disputa do Mundial

O Botafogo anunciou nesta terça-feira a contratação do argentino Joaquín Correa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Ex-Inter de Milão, o atacante chega sem custos à equipe carioca, com contrato até o final de 2027.

Correa já realizou exames médicos e irá se juntar ao restante do elenco botafoguense em Santa Bárbara, na Califórnia, onde a delegação estará hospedada durante esta primeira fase do torneio.

BIENVENIDO, CORREA! ??? O atacante argentino assinou com o Glorioso até o final de 2027! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/z4ZdJatDcy ? Botafogo F.R. (@Botafogo) June 10, 2025

Revelado pelo Estudiantes, o jogador de 30 anos tem vasta experiência em times europeus. Durante sua carreira, atuou por Sevilla, Lazio, Marselha e Inter de Milão. Em seu currículo, acumula convocações para a seleção argentina e conquistou a Copa América de 2021 com seu país.

O atacante é o quinto reforço do Botafogo para o Mundial de Clubes. Antes dele, haviam anunciado as contratações de Cristhian Loor, Kaio Pantaleão, Montoro e Arthur Cabral.

A estreia do Fogão no torneio será neste domingo, quando enfrenta o Seattle Sounders no Lumen Field, às 23h (de Brasília), pelo grupo B do Mundial.