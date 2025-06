Dupla ex-Santos decide, Bolívia vence e deixa Chile sem chances de ir à Copa

O Chile não estará na Copa do Mundo de 2026, e a Bolívia respira. Em casa e na altitude de El Alto, os bolivianos venceram os chilenos por 2 a 0, hoje, pela 16ª rodada das Eliminatórias, com brilho da dupla formada por Miguelito e Enzo Monteiro, ambos ex-Santos.

Com a derrota, o Chile segue com dez pontos, oito atrás da Venezuela e já não tem chance de tentar a classificação pela repescagem. A Bolívia, por sua vez, chegou aos 17 e continua na oitava posição, ainda sonhando com uma vaga na Copa do Mundo.

As duas seleções voltam a campo na próxima data Fifa para as últimas duas rodadas das Eliminatórias, sem datas e horários definidos. O Chile visita o Brasil, e a Bolívia pega a Colômbia, também fora de casa.

Como foi o jogo

A Bolívia abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. Após cruzamento rasteiro de Medina, Miguelito bateu cruzado para marcar. Os mandantes continuavam melhor na partida até que Lucas Chávez foi expulso aos 16 por acertar um chute no rosto de Hormazábal. Com um a mais, o Chile foi para cima.

Aos nove minutos do segundo tempo, o Chile também teve um jogador expulso. Após arrancada de Robson Matheus, o zagueiro Sierralta acertou um forte carrinho no volante e recebeu o vermelho direto.

Com igualdade numérica, a Bolívia conseguiu administrar a vantagem e fechou o placar aos 45. Após jogada individual de Miguelito, que chutou forte da entrada da área, Enzo Monteiro aproveitou o rebote do goleiro Cortés e marcou o segundo gol.