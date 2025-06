Austrália vence Arábia Saudita e garante classificação à Copa do Mundo

Em duelo pela última rodada do grupo C das Eliminatórias Asiáticas, a Austrália bateu a Arábia Saudita por 2 a 1 nesta terça-feira e garantiu a classificação à Copa do Mundo de 2026. Duke e Metcalfe anotaram os gols da vitória e Al Aboud descontou no King Abdullah Sports City.

Com a vitória, a Austrália chegou aos 19 pontos e garantiu a segunda posição da chave. Já a Arábia Saudita, com 13, fica no terceiro lugar e terá que disputar a próxima fase das Eliminatórias.

O jogo

Aos 19 minutos do primeiro tempo, a Arábia Saudita inaugurou o marcador. Al Dawsari recebeu em velocidade e finalizou em cima do goleiro Ryan, que deu rebote para Al Aboud marcar.

Já aos 42 minutos do primeiro tempo, Metcalfe recebeu de Becich pela esquerda e bateu firme com a perna canhota para empatar o confronto.

Logo aos dois minutos da etapa complementar, Boyle cobrou um escanteio na área. Duke venceu no alto e testou para o gol, sem chances para o goleiro Al Aqeedi.

Aos 37 minutos do segundo tempo, Geria cometeu pênalti ao derrubar Al Dawsari dentro da área. Ele mesmo foi para a cobrança, mas parou no goleiro Ryan.

Veja outros resultados pelas Eliminatórias Asiáticas nesta terça:

Japan 6 x 0 Indonésia



China 1 x 0 Bahrain



Coréia do Sul 4 x 0 Kuwait



Quirguistão 1 x 1 Emirados Árabes



Uzbequistão 3 x 0 Catar



Irã 3 x 0 Coréia do Norte



Jordânia 0 x 1 Iraque



Palestina 1 x 1 Omã