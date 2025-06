Arnaldo: Luiz Henrique se sabotou na Rússia, e Gerson pode repetir o erro

A possível saída de Gerson para o Zenit, da Rússia, pode significar uma autossabotagem do jogador, alertou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (10).

Arnaldo comparou a situação de Gerson à de Luiz Henrique, ex-Botafogo, que deixou de ser convocado para a seleção brasileira desde que foi para o Zenit.

Não me parece ser razoável, até porque o Gerson tem bastante concorrência. Talvez seja o setor onde o Brasil tenha mais jogadores atuando em bom nível na Europa.

É curiosamente a mesma situação do Luiz Henrique, que talvez tenha o maior número de correntes — o Estêvão joga por ali, Antony joga por ali, o Raphinha pode jogar por ali, o Rodrygo pode jogar por ali.

O Luiz Henrique quando sai daqui e vai jogar na Rússia, ele automaticamente está se sabotando. É muito pouco provável que ele volte a jogar na seleção brasileira até a Copa do Mundo, e o mesmo pode acontecer com o Gerson se ele sair do Flamengo para jogar no Zenit agora.

Arnaldo Ribeiro

Devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, os clubes russos estão alijados dos torneios europeus. Em 2025, por exemplo, o Zenit jogou apenas 16 partidas — todas por competições domésticas.

Capitão do Flamengo, Gerson foi titular da seleção na estreia de Carlo Ancelotti, que deve sacá-lo do time para o jogo de hoje contra o Paraguai, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa.

