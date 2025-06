Antetokounmpo vai a Itaquera para assistir ao jogo do Brasil nas Eliminatórias

Giannis Antetokounmpo, astro do basquete, marcou presença na Neo Química Arena nesta terça-feira para assistir ao jogo entre Brasil e Paraguai, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

De férias após a eliminação na primeira rodada dos playoffs da NBA com o Milwaukee Bucks, Antetokounmpo está no Brasil para alguns compromissos comerciais, mas não abriu mão de conhecer pontos turísticos no Rio de Janeiro e, agora, acompanhar a Seleção Brasileira de perto em São Paulo.

Giannis Antetokounmpo esteve acompanhado de seus irmãos e sua mãe em um dos camarotes da Neo Química Arena a convite de uma casa de apostas. O jogador também foi presenteado com uma camisa de basquete do Corinthians ao entrar no gramado antes do jogo.

O astro da NBA não deixou de interagir com Neymar, que foi outra grande personalidade do esporte a marcar presença na Neo Química Arena nesta terça-feira, e se mostrou bastante à vontade no estádio corintiano antes de a bola rolar para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Grego de origem nigeriana, Antetokounmpo é fã de futebol e costuma brincar com frequência fazendo embaixadinhas com a bola de basquete durante o aquecimento antes de seus jogos na NBA.

Eleito duas vezes o melhor jogador da temporada regular da NBA, em 2019 e 2020, e campeão da liga em 2021, Antetokounmpo visitou o Cristo Redentor, foi à escola de samba Viradouro e também assistiu ao jogo entre Brasil e Itália, pela Liga das Nações feminina de vôlei, no Maracanãzinho, durante sua passagem pelo Rio de Janeiro.