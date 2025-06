Ancelotti quer quebrar escrita de insucesso em Copas para triunfar com o Brasil

O técnico Carlo Ancelotti deseja superar os seguidos insucessos para enfim obter êxito em uma Copa do Mundo, desta vez com a camisa da Seleção Brasileira, daqui a cerca de um ano.

A história de Ancelotti com a competição é um tanto quanto particular. Ele já chegou muito perto de erguer a taça do Mundial em mais de uma oportunidade, mas sempre esbarrou em obstáculos que o afastaram da conquista. Desta vez, o italiano confia que pode quebrar a escrita em 2026, vestindo a Amarelinha.

Ainda como jogador, ele poderia ter sido campeão com a Itália em 1982, mas não foi convocado para aquela edição do torneio. Já em 90 ele fez parte do grupo que chegou à semifinal, mas foi derrotado pela Argentina na disputa por pênaltis.

Em 1994, como auxiliar de Arrigo Sacchi, Ancelotti ajudou a levar a Azzurra à final da Copa, mas acabou perdendo para o Brasil, de novo nas penalidades.

"É uma experiência única para mim, é a primeira vez que sou treinador de uma equipe nacional. Recordo do Mundial de 86, 90 e 94, foram experiências muitos bonitas, espetaculares. Estivemos muito perto de conseguir o título em 94. Espero ter êxito em 2026 com o Brasil", afirmou o comandante.

O treinador pode dar o primeiro passo rumo ao título mundial nesta terça-feira. Isso porque a Seleção Brasileira pode garantir a classificação antecipada à Copa de 2026. Para isso, basta vencer o Paraguai e contar com uma derrota da Venezuela para o Uruguai.

O duelo com a Albirroja está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta terça-feira, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A partida marcará a estreia de Ancelotti em território nacional, justo no dia em que ele completa 66 anos de idade. O presente que ele mesmo pediu é uma vitória da Seleção para resgatar o orgulho do povo brasileiro e fazê-lo novamente sonhar com a sexta estrela no peito.