Ancelotti muda peças contra o Paraguai para corrigir erros da seleção

Do UOL, em São Paulo, Santos e Rio de Janeiro

O Brasil de Carlo Ancelotti terá mudanças contra o Paraguai, hoje, às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

Ancelotti quer corrigir erros no sistema ofensivo. O técnico italiano entende que o Brasil poderia ter criado mais no 0 a 0 com o Equador, em Guayaquil.

Da defesa para trás, não há preocupação. As correções ocorrerão na parte da frente.

O treinador fez mistério, mas duas substituições são naturais: as entradas de Raphinha e Matheus Cunha. Estêvão e Richarlison devem deixar o time.

Raphinha, suspenso no Equador, teve a volta comemorada por Ancelotti. O comandante disse que ele é um dos melhores do mundo e dá "mobilidade" ao ataque.

Já Matheus Cunha foi elogiado na entrevista após a estreia de Carleto. A avaliação foi de "mais controle de jogo" com ele na vaga de Richarlison no segundo tempo.

Uma terceira novidade seria mais ousada: a saída de Gerson para a entrada de Gabriel Martinelli. Esse teste foi inicialmente publicado pelo GE.

Sem Gerson, o Brasil teria apenas dois volantes - Casemiro e Bruno Guimarães. Raphinha e Matheus Cunha atuariam por dentro, com Vini e Martinelli abertos.

Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Gabriel Martinelli (Gerson), Vini Jr e Matheus Cunha. Esse é o provável time.

Seja qual for a escalação, a expectativa é de uma seleção mais ofensiva em casa. Contra um Paraguai retraído e buscando contra-ataques.

Carlo Ancelotti priorizou a defesa e viu o Equador criar pouco. A ordem agora é ser protagonista diante dos paraguaios para vencer, convencer e garantir a vaga na Copa.