Ancelotti faz três mudanças no Brasil para jogo contra o Paraguai; veja escalações

A Seleção Brasileira está escalada para o jogo desta terça-feira, contra o Paraguai, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Carlo Ancelotti, aniversariante do dia, fez três alterações na equipe titular.

O italiano tirou Richarlison, Gerson e Estêvão para colocar Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Raphinha, que volta depois de cumprir suspensão. A tendência é que o jogador do Barcelona atue como meia, em uma formação ofensiva.

A escalação do Brasil, portanto, tem: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Martinelli, Vinicius Júnior e Matheus Cunha.

A Canarinho pode garantir a classificação antecipada para a Copa do Mundo nesta terça-feira. Para isso, basta torcer por uma derrota da Venezuela para o Uruguai e ganhar o jogo.

No momento, a Seleção ocupa o quarto lugar da tabela de classificação, com 22 pontos conquistados. O duelo com os paraguaios marcará a estreia de Carlo Ancelotti com a Amarelinha em território nacional.

Do outro lado, o Paraguai vive boa fase e ostenta uma invencibilidade de nove partidas. A Albirroja, atualmente, está na terceira posição das Eliminatórias, com 24 pontos.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h45 (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena. O dono do apito é o venezuelano Jesús Valenzuela. Ele será auxiliado por Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN). Juan Soto (VEN) ficará à cargo do VAR.