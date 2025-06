Algoz de Bruno Bulldog presenteia mãe com uma casa nova após o UFC 316; veja

Nascido em Mianmar, Joshua Van deixou seu país natal ainda jovem, ao lado dos pais e irmãos, em busca de melhores oportunidades - uma história recorrente dentro do universo dos esportes. Hoje, com apenas 23 anos, o lutador - uma das maiores promessas do peso-mosca (57 kg) do UFC - parece estar no caminho certo para garantir uma vida melhor para sua família.

O último final de semana, inclusive, foi de festa para a família do atleta de Mianmar radicado nos Estados Unidos. Além de brilhar no UFC 316, em Newark (EUA), ao derrotar o brasileiro Bruno Bulldog e conquistar sua quarta vitória consecutiva, Joshua Van presenteou sua mãe com uma casa nova. O emocionante momento foi compartilhado pelo próprio lutador nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

"Um homem que manteve sua palavra para sua mãe! Bem-vinda à sua nova casa, mãe", escreveu Van na publicação.

A um passo do 'title shot'?

O futuro pode guardar conquistas ainda maiores para Joshua Van. Logo após a vitória do último sábado, o peso-mosca já foi escalado para um novo compromisso no octógono mais famoso do mundo. Substituindo o lesionado Manel Kape, o agora 10º colocado no ranking da categoria vai medir forças com o líder da classificação, Brandon Royval, no próximo dia 28 de junho, no UFC 317, em Las Vegas (EUA). Caso conquiste mais um triunfo, o lutador de Mianmar deve subir degraus importantes e, até mesmo, se credenciar para uma disputa de título.

