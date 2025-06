Al-Hilal quer Kanté emprestado de rival só para o Mundial, diz jornal

O Al-Hilal negocia com o rival Al-Ittihad para contar com o meio-campista francês N'Golo Kanté na disputa do Mundial de Clubes. A informação é do The Athletic.

O que aconteceu

Apesar de rivais, os clubes são do mesmo dono. Eles são geridos pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês), que também controla outros dois grandes times sauditas - o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e o Al-Ahli -, além do Newcastle, da Inglaterra.

A ideia é que Kanté assine um contrato de curta duração, apenas para reforçar o Al-Hilal no Mundial. De acordo com a publicação americana, os clubes estão próximos de um acordo.

Na temporada 2024/25, Kanté fez 31 partidas e ajudou o Al-Ittihad a conquistar o Campeonato Saudita. O Al-Hilal, que detinha o título, terminou na segunda posição.

Na última semana, o Al-Hilal anunciou a chegada do italiano Simone Inzaghi para comandar o time. O treinador estava na Inter de Milão, vice-campeã da Liga dos Campeões da Europa.

O Al-Hilal está no Grupo H do Mundial e estreia no dia 18 (quarta), contra o Real Madrid (ESP). Completam a chave Red Bull Salzburg (AUT) e Pachuca (MEX).