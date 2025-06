503 dias sem jogar: O único atacante cortado pelo Palmeiras para o Mundial

O atacante Bruno Rodrigues completa hoje 503 dias longe dos gramados, e esse foi um dos motivos para o Palmeiras decidir por não levar o jogador para os Estados Unidos com o grupo de atletas que vai disputar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O que aconteceu

Bruno Rodrigues está em reta final de transição após duas cirurgias no joelho, mas vai ficar no Brasil enquanto o restante do grupo disputa o Mundial nos Estados Unidos. O meio-campista Figueiredo, em recuperação de uma cirurgia no joelho, também não viajou.

O jogador de 28 anos tem uma concorrência grande no elenco Alviverde, e ficou decidido que seria melhor continuar com a reta final do tratamento de lesão. Bruno disputa posição com Paulinho, Facundo Torres e Luighi e seria a última opção neste momento.

O Palmeiras não tem pressa para o retorno do atacante. O clube entende que a situação do atleta é muito delicada, com duas lesões muito graves, e esse período no Brasil vai fazer diferença para o jogador retornar para o restante da temporada (que vai até o final de dezembro).

Os 503 dias longe dos gramados também pesaram por essa decisão. Ele sofreu uma lesão no joelho direito em seu segundo jogo com a camisa do Palmeiras e passou por uma artroscopia no joelho no início do ano passado.

Em maio, quando estava em processo final de recuperação, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido em um jogo-treino. A segunda lesão de Bruno Rodrigues se assemelha à lesão sofrida por Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão na temporada 1999/2000.

Bruno Rodrigues só fez duas partidas com a camisa do Palmeiras, e a última foi no dia 24 de janeiro de 2024. Foram 45 minutos contra o Novorizontino e 60 contra a Inter de Limeira, sem gols ou assistências.

O atacante custou cerca de R$ 25 milhões ao Palmeiras, mas não conseguiu jogar para justificar o investimento.

O Palmeiras estreia no Mundial no domingo, às 19h (de Brasília), contra o Porto, pela primeira rodada do Grupo A. Al Ahly e Inter Miami completam a chave.